Кравчук назвал условие переноса переговоров по Донбассу из Минска

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Беларуси в другую страну, если Россия введет туда войска.



«Если будет военная помощь [от России], то это уже не государство, а оккупированная территория. Поэтому там нам делать нечего», — сказал Кравчук в интервью Дмитрию Гордону.



По его словам, при таком развитии событий переговоры нужно переносить в одно из нейтральных государств. В качестве примера он назвал Швейцарию, Швецию и Финляндию.



При этом он отметил, что согласие на смену переговорной площадки должны дать все участники, куда входят Украина, Россия и ОБСЕ.



Кравчук напомнил, что сейчас заседания ТКГ проходят в видеоформате из-за пандемии коронавируса.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы рано и неправильно.