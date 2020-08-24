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Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Данные ГПСУ

24 августа 2020, 16:28

Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Данные ГПСУ

Сегодня, 24 августа, группировка «ДНР» на один день возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пресс-офицер Госпогранслужбы Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб сообщил «Новостям Донбасса», что по состоянию на 16:00 пропущено 9 автомобилей и 107 человек, которые прибыли со стороны неподконтрольной территории.

В сторону неподконтрольного властям Донецка пункт пропуска пересекли 7 машин и 197 человек.

В социальных сетях люди, пересекающие линию соприкосновения сообщают, что «ДНР» медленно пропускает в сторону украинского КПВВ: осматривают вещи, берут отпечатки пальцев, фотографируют в профиль и анфас, дают на подпись «документ» о невозвращении до улучшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, выехать из Донецка можно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые составляет штаб «ДНР» по коронавирусу. При этом прибывшие обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.

В свою очередь пропущенные на подконтрольную Украине территорию должны пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений региона.

Желающих попасть на неподконтрольную территорию украинские пограничники предупреждают, что лучше пересекать КПВВ, если они уверены, что их пропустят на той стороне. Иначе эти люди могут застрять в «серой зоне» или же будут вынуждены отправиться на самоизоляцию (обсервацию) при возвращении на подконтрольную Украине территорию.

Пропуск через блокпост «ДНР» «Еленовка» осуществляется с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00. Сейчас пункт пропуска «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Боевики по-прежнему блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». Сегодня там через линию разграничения прошли на подконтрольную Украине территорию 2169 человек, а 867 человек проследовали в сторону неподконтрольного Луганска.

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