Кравчук: Большинство жителей ОРДЛО готовы быть в составе Украины в «автономном режиме»

Большинство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей готовы быть в составе Украины, получив автономный статус этих территорий, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.



«Они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме», — сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Глава украинской делегации в ТКГ не уточнил, откуда у него такие данные.



Как считает Кравчук, жители неподконтрольного Донбасса готовы «жить на этой земле, пользоваться законами Украины, но иметь возможность общаться с Россией».



На вопрос, какой может быть граница компромиссов в переговорах, он ответил, что суверенитет и независимость Украины не могут быть предметом обсуждений.



Кравчук повторил, что выступает за «систему местного самоуправления» в регионе: «мы даем особые права, свободы и так далее».



Также он напомнил о своей идее сделать всю территорию Донбасса свободной экономической зоной. По его словам, «особый статус», который часто фигурирует в контексте переговоров с Россией, — абстрактное название. «Что это такое, сразу возникает вопрос. А свободная экономическая зона — люди читали, знают и понимают — это путь к решению вопроса не разговорами, а конкретными делами», — подчеркнул Кравчук.

По данным прошлогоднего опроса берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований, который был проведен среди жителей ОРДЛО, 31% респондентов поддержал автономию в составе Украины, а 23,5% выступили за восстановление довоенного статуса в виде областей в составе Украины. За автономию в составе России тогда высказались 27,2% опрошенных, а 18,3% поддержали полное присоединение к России.