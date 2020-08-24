На Черниговщине в общежитии военного полигона прогремел взрыв, есть погибший и раненые

В Черниговской области на территории 169-го Учебного центра «Десна» в понедельник вечером в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полигона.



«Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной невнимательности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.



Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.



На месте взрыва работает следственная группа Нацполиции Украины.