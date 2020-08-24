На Донетчине зафиксирована новая смерть от коронавируса 

За минувшие сутки на Донетчине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией умерла 83-летняя жительница Краматорска. Об этом сообщил Павел Кириленко.



Кроме этого, положительный результат показал тест на COVID-19 у 41-летнего жителя Славянска.



Отмечается, что количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указана с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

С начала пандемии в Донецкой области, без учета неподконтрольной территории, зафиксировано 1 240 случаев COVID-19. Из них 928 пациентов выздоровели, 18 — умерли.