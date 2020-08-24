По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 августа

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 799 случаев инфицирования коронавирусом. 289 ранее заболевших выздоровели, а 22 — умерли. За все время пандемии в Украине зафиксировано 106 757 случаев COVID-19. Из них выздоровевших — 52 524, а умерли 2 293 человека.



На подконтрольной части Донецкой области известно о 1 239 заболевших. Из них 928 человек выздоровели, а 17 — умерли. На лечении остается 294 человека. За воскресенье, 23 августа, в области выявили троих заболевших коронавирусом.



В Луганской области за все время исследований коронавирус подтвержден у 245 человека. Из них 154 уже выздоровели, а один — скончался. За последние сутки подтвержден один случай заболевания — в Рубежном, пациент вернулся со временно оккупированной территории. Лечение проходит амбулаторно.



Группировки «ЛНР» и «ДНР» не сообщали о новых случаях за минувшие сутки.



По состоянию на 23 августа, группировка «ДНР» признала 2322 случая коронавируса. Из них на лечении – 1069 пациентов, летальных случаев – 128. В свою очередь формирование «ЛНР» подтвердило 646 случаев COVID-19. Из них 607 человек выздоровели, 17 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас согласились, что саммит лидеров «нормандской четверки» должен пройти в конце сентября 2020 года.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча министров иностранных дел «нормандского формата» при участии российской стороны может пройти уже в сентябре этого года. Он отметил, что его германский и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан поддержали его предложение.



Однако представительница МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороне неизвестно о возможном проведении встречи министров иностранных дел стран в сентябре.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что изменение в постановлении о местных выборах, которого требует Россия, не означает, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут в октябре.



В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не может пойти на ряд уступок в вопросе проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас не контролируются Киевом.



Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что перемирие на Донбассе, которое действует с 27 июля, является обнадеживающим знаком, его необходимо использовать для достижения дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины.

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