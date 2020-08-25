Ермак поедет в Париж для участия во встрече «нормандских» советников по Донбассу

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак будет участвовать во встрече политических советников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже. Об этом он рассказал эфире телеканала «Украина 24».



Кравчук отметил, что Ермак в роли советника президента по политическим вопросам поедет в Париж для того, чтобы подготовить предстоящую встречу лидеров Германии, Франции, Украины и России в Берлине.



«Я думаю, что те шаги, которые мы сделали за последнее время, по решению вопросов "дороги к миру". Я думаю, что это неплохой такой задел и важное достижение для Ермака, который может приехать в Париж и сказать, что Украина делает все для мира», — сказал Кравчук.



Ранее встречу «нормандских» советников анонсировал президент Владимир Зеленский. Ожидается, что она состоится 28 августа.

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас согласились, что саммит лидеров «нормандской четверки» должен пройти в конце сентября 2020 года.



Однако представительница МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороне неизвестно о возможном проведении встречи министров иностранных дел стран в сентябре.