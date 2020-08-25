Ремонтные бригады ликвидировали последствия аварии на водопроводе в «серой зоне»

Фото: штаб ООС

Ремонтные бригады совместно с ОБСЕ и пиротехническими подразделениями ГСЧС ликвидировали последствия аварии на водопроводе в районе населенного пункта Еленовка и возобновили работу водопровода Д-900мм «Горловка — Торецк». Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



«При содействии ВСУ и ГСЧС Украины работники коммунального предприятия "Компания Вода Донбасса" провели работы по устранению аварии на водопроводе Д 300мм по маршруту Еленовская ПНС до населенного пункта Еленовка. Во время аварийных работ водопровода обнаружены повреждения были устранены, а население неподконтрольной правительству Украины территории было обеспечено питьевой водой», — говорится в сообщении.



Отмечается, также проведены работы по обследованию и ремонту водопровода Д-900мм «Горловка — Торецк» в районе населенного пункта Южное. По этому водоводу вода подается от Горловской фильтровальной станции до города Торецка.

Фото: штаб ООС