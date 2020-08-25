Состояние заболевшей коронавирусом Юлии Тимошенко остается тяжелым

Состояние лидера парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, у которой диагностирован COVID-19, остается тяжелым. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока.



«К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым», — написала она в Facebook.



Пресс-секретарь отметила, что со вчерашнего вечера Тимошенко получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня на брифинге отметил, что ему известно о двух депутатах, которые на данный момент болеют коронаврусом.



О заболевании Тимошенко стало известно в воскресенье, 23 августа.