Без «дистанционки»: «ДНР» разрешила школьникам и студентам ходить на учебу с 1 сентября

Школьники и студенты на подконтрольной группировке «ДНР» территории с 1 сентября приступят к занятиям в обычном — очном — режиме. Об этом говорится в «указе» главы формирования Дениса Пушилина № 292.



Так, «министерству образования и науки ДНР, администрациям районов, городов, районов в городах» поручено обеспечить с 1 сентября организацию учебного процесса в образовательных организациях всех уровней и форм обучения.



Кроме того, в учебных заведениях поручено обеспечить «соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции».

С апреля в ОРДО действовал режим дистанционного обучения. Он был введен в связи с угрозой распространения COVID-19.



На прошлой неделе в «ДНР» рассказали, как начнется учебный год в школах на фоне COVID-19. В частности, будут введены меры по противодействию коронавирусу (дезинфекция, температурный скрининг и т.д.). Для школьников ношение масок на уроках не обязательно, учителя также могут не носить маски в классах.



Также «ДНР» разрешила провести торжественные линейки 1 сентября.



На подконтрольной Украине территории торжественных линеек на первое сентября не будет, а учебный процесс сделают гибким. Обучение в школах будет происходить традиционно, кроме зон с «красным» уровнем опасности COVID-19. Кроме того, в «оранжевых» зонах Минздрав рекомендовал ученикам носит защитные щитки на лице.