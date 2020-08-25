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Зеленский назначил нового командующего Силами спецопераций ВСУ

25 августа 2020, 22:11

Зеленский назначил нового командующего Силами спецопераций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, которым стал генерал-майор Григорий Галаган.

Как сообщает пресс-служба президента, указ о назначении Галагана глава государства подписал 25 августа. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия на Донбассе, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил.

«Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», — подчеркнул он.

Зеленский также обратил внимание на необходимость внедрения более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, — адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника.

Среди мер, которые еще должен принять новый командующий ССО, Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Галаган заверил президента в качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.

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