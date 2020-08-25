На Донетчине — 18 новых заболевших коронавирусом

В Донецкой области выявили еще 18 больных коронавирусом за вторник, 25 августа. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



В Мариуполе заболел парень 17 лет, мужчины 61, 64, 61, 41, 89 и 46 лет и женщины 46, 22 и 73 лет. В Бахмуте — 11-летний мальчик и женщины 36 и 37 лет. В Славянске — женщины 65 и 83 лет. По одному — в Краматорске (мужчина 58 лет), Лиманской ОТО (женщина 60 лет) и Мангушском районе (женщина 71 года).



С начала пандемии в Донецкой области, без учета неподконтрольной территории, зафиксировано 1 258 случаев COVID-19. Из них на лечении находятся 312 пациентов, 928 — выздоровели, 18 — умерли.





Украина не владеет официальными данными о ситуации с распространением коронавируса на неподконтрольной территории в Донецкой области. Контролирующая эти территории группировка «ДНР» признает 2364 случая COVID-19. Из них выписаны 1 152 человек, умерли — 130. Продолжают болеть 1 082 пациента.