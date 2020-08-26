В Украине 1 670 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 36 умерли

В Украине по состоянию на утро среды выявлено 1 670 заболевших за сутки COVID-19, при этом 36 ранее заболевших умерли, а 584 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Количество инфицированных составило на утро среды 110 085 человек, выздоровевших – 54 454, умерли с начала пандемии 2 354 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 54 277 человек.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Одесской области (186), в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167) областях, в Киеве (95).