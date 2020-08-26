Зеленский: Лидеры ЕС должны озвучить конкретный перечень шагов для членства Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что европейские лидеры должны четко объявить условия для получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе.



«Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я задавал вопрос многим лидерам Европы: «Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС», — сказал он в интервью телеканалу Euronews.



По словам Зеленского, после получения конкретного перечня шагов станет понятно, что надо сделать, и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.



«Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас — и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую ​​страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина», — подчеркнул президент.



По его мнению, несмотря на то, что не все страны Еврпейского Союза хотят видеть Украину в ЕС, Евросоюз в целом хочет, чтобы Украина была партнером и имела членство.



Вместе с тем Зеленский отметил, что страны Европы поддерживают Украину и твердо стоят на позиции защиты ее территориальной целостности и суверенитета. «Мы видим, как Европа санкционно сегодня действует, как она нас поддерживает, теряя деньги из-за санкций против Российской Федерации. Я им за это благодарен», — добавил он.



Также Зеленский выразил надежду, что завершить войну на Донбассе удастся уже в этом году. Кроме того, украинский президент пообещал добиться создания международной переговорной площадки по деоккупации Крыма.