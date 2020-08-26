ОБСЕ зафиксировала новые траншеи с обеих сторон линии соприкосновения

Миссия ОБСЕ зафиксировала строительство новых траншей с обеих сторон линии соприкосновения. Об этом сообщается в отчете миссии.
Так, 20 августа беспилотник миссии заснял одну новую вырытую в форме круга траншею протяженностью около 125 м, а также продление еще двух траншей возле города Зализне (ранее Артемово) Донецкой области.
Также новые траншеи и продление уже существующих наблюдатели видели у населенного пункта Золотое-4, поселка Новотошковское на Луганщине, у села Пищевик Донецкой области.
Все, по оценке наблюдателей, принадлежали Вооруженным силам Украины.
Миссия также видела новые траншеи на северо-западной окраины поселка Голубовское в Луганской области, вблизи южной окраины от поселка Александровка, к северо-западу от села Нижнее Лозовое в Донецкой области.
Все они, по оценке патруля миссии, принадлежали вооруженным формированиям.