«ДНР» выявила уже 2 400 заболевших коронавирусом. 135 человек умерли

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 36 заболевших коронавирусом. Пятеро ранее заболевших скончались — женщины в возрасте 70, 76, 81, 90 и 91 года.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Уточняется, что за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у одного прибывшего из России. Остальные случаи новой коронавирусной инфекции обнаружены у контактных лиц с заболевшими ранее, из них 8 медицинских работников.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 2 400 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 185 человека, а умерли — 135. Продолжают болеть 1 080 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего зафиксировано 1 258 случаев COVID-19. Из них на лечении находятся 312 пациентов, 928 — выздоровели, 18 — умерли.