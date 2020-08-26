Штаб: Мину, на которой подорвались бойцы ООС, сбросили с беспилотника

Двое военнослужащих Объединенных сил накануне подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине ПОМ-2, которую боевики сбросили с помощью беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Объединенных сил.
«25 августа в полосе ответственности бригады морской пехоты во время проведения осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. В результате взрыва они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В штабе ООС предварительно установили, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом.
В пресс-службе также отметили, что кроме взрыва указанной мины, военнослужащими подразделений части и наблюдателями украинской стороны СЦКК больше нарушений в этот день зафиксировано не было.