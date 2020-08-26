В Константиновке полицейские задержали трех боевиков

В течение двух недель полицейские Константиновки задержали трех боевиков. В 2014 году мужчины служили на незаконных блокпостах, после освобождения города скрывались. Об этом сообщает Константиновское отделение полиции Донецкой области.
«В должности дежурного блокпосту, мужчины в возрасте 23, 50 и 54 года незаконно осуществляли досмотр транспорта и граждан», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы.