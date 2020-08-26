Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине на два месяца

Кабинет министров Украины продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 октября.



Соответствующее решение будет принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Правительство также планирует запретить въезд иностранцев в Украину почти до конца сентября из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ограничения не будут касаться иностранцев, имеющих вид на жительство, представителей дипломатических миссий и тому подобное.



Кроме того, Кабмин запретит работу ночных клубов, потому что считает, что там не соблюдаются карантинные условия и эти заведения способствуют распространению COVID-19 среди молодежи.

Предыдущее постановление правительства предполагало действие адаптивного карантина до 31 августа.



С 1 августа в Украине были введены новые правила адаптивного карантина. Регионы поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. 12 августа Кабмин частично изменил критерии определения зон карантина.