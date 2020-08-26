Кабмин выделил почти 2,3 млн гривен пострадавшим от пожара на Луганщине

Кабинет министров выделили 2 миллиона 280 тысяч гривен для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим от пожаров в Луганской области.



Отмечается, что помощь полагается тем, кто получил тяжелые травмы и травмы легкой тяжести во время масштабных разрушительных пожаров в июле.

На территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 гектар. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.



Подтверждена гибель в результате пожара пяти человек.



Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.



Пожар уничтожил 5 тысяч гектаров леса, что составляет 10% лесного массива области. По предварительным подсчетам сумма ущерба составила 450 миллионов гривен.