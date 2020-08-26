Управления Госслужбы труда в Донецкой и Луганской областях объединили в одно ведомство

Кабинет министров Украины создал Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда. Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства.
Восточное межрегиональное управление является правопреемником Главного управления Госслужбы труда в Донецкой области и Главного управления Госслужбы труда в Луганской области, которые ликвидируются постановлением Кабмина.
«Это старт пилотного проекта, который при успешной реализации будет распространен на другие территории Украины. Главная цель оптимизировать структуру службы, обеспечить прозрачность ее работы и повысить эффективность», — прокомментировал решение министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Предпологается, что сокращение количества территориальных управлений и обеспечение возможности реализации полномочий инспекторов по межрегиональному принципу позволит «оптимизировать количество административного персонала и высвободить дополнительные ресурсы для увеличения эффективности работы органа в целом».