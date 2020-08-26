Учебный год в Донецкой области с 1 сентября начнется в обычном режиме

Все учебные заведения Донецкой области начнут работать 1 сентября в обычном режиме, так как регион находится в «зеленой» зоне карантина. Об этом сообщила директор департаменту образования и науки облгосадмнистрации Татьяна Седашева во время брифинга в Краматорске.



Она отметила, что у области есть опыт организации учебного процесса в условиях адаптивного карантина. Вместе с тем, на Донетчине проводится работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди учащихся.



«Так, постоянно проводится разъяснительная работа, разрабатываются четкие алгоритмы действий на случай выявления коронавируса у учащихся или работников, медицинские пункты сейчас обеспечены всем необходимым, а учебный процесс и перевозка детей в учреждениях образования будет организована таким образом, чтобы минимизировать все возможные риски», — рассказала Седашева.



Чиновница также сообщила, что на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для обеспечения школ из местных бюджетов уже выделено более 7 миллионов гривен, а для учреждений дошкольного образования местные органы власти направили более 14 миллионов гривен.



На подконтрольной Украине части Донецкой области в общей сложности действует 1 156 учебных заведений, которые в новом учебном году будут посещать 270,6 тысячи детей, учеников и студентов.

Из-за коронавируса в этом году в Украине 1 сентября не будет торжественных линеек, а учебный процесс сделают гибким. Обучение в школах будет происходить традиционно, кроме зон с «красным» уровнем опасности COVID-19. Кроме того, в «оранжевых» зонах Минздрав рекомендовал учителям носить защитные щитки на лице.