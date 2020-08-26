Объем инвестиций в Донецкую область сократился на треть в первом полугодии

Объем инвестиций в экономику Донецкой области за первое полугодие 2020 года сократился на 35,2%. такую информацию опубликовало Главное управление статистики в Донецкой области.



В Доноблстате сообщают, что предприятия и организации подконтрольной части Донецкой области получили 8445,7 млн грн капитальных инвестиций. Это на 35,2% меньше, чем в январе–июне предыдущего года. При этом во ІІ квартале 2020 года по сравнению с соответствующим кварталом 2019 года инвестиции сократились на 39,2%, что в ведомстве связывают с ухудшением условий для инвестиционной деятельности вследствие пандемии коронавирусной инфекции.



На Донецкую область в І полугодии 2020 года приходилось 5,2% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял пятое место после г. Киева, Днепропетровской, Киевской и Полтавской областей.



Промышленные предприятия Донетчины в І полугодии 2020 года получили 6040,7 млн.грн, или 71,5% всех капитальных инвестиций. В целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 38,6%.



Среди промышленных видов деятельности больше всего инвестиций использовали в металлургическом комплексе региона — 3491,6 млн.грн (41,3% инвестирования всей экономики и 57,8% капитальных инвестиций в индустрию), что на 42,0% меньше, чем в І полугодии 2019 года. Инвестиции в угольную отрасль сократились на 37,8% и составили 1372,5 млн.грн.



Инвестиции в жилищное строительство в І полугодии 2020 года составили 55,8 млн.грн, или лишь 0,7% всех капитальных вложений (по Украине — 11,9%).



В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. В І полугодии 2020 года они составили 7539,7 млн.грн, или 89,3% общего объема капитальных инвестиций (по Украине — 69,0%).



За счет средств местных бюджетов освоено 535,2 млн.грн, или 6,3%, капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 175,7 млн.грн, или 2,1%. Удельный вес бюджетных средств в области ниже, чем в среднем по Украине, где доля госбюджета в финансировании капитальных инвестиций составила 4,5%, средств местных бюджетов — 7,0%. На банковские кредиты и другие заимствования в области приходилось 150,7 млн.грн, или 1,8% всех капитальных инвестиций (по Украине — 8,4%).

В І квартале 2020 года количество безработных в Донецкой области составило 119,3 тысяч человек.



В Доноблстате добавляют, что карантинные меры в І квартале 2020 года негативно не повлияли на безработицу, однако ее уровень в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил 8,5% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, 8,6% — в возрасте 15–70 лет и 8,9% рабочей силы трудоспособного возраста.