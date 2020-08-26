Боевики отказали в проезде ОБСЕ на Донетчине

На оккупированной территории Донецкой области 24 августа боевики отказались пропускать патруль миссии ОБСЕ без разрешения своего руководства. Об этом говорится в отчете миссии.
«На блокпосте вооруженных формирований около н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований запретил патрулю СММ проезд в подконтрольные правительству районы, мотивировав это необходимостью получения разрешения от тех, кому принадлежит фактический контроль», — говорится в отчете.