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Боевики отказали в проезде ОБСЕ на Донетчине

26 августа 2020, 17:53

Боевики отказали в проезде ОБСЕ на Донетчине

На оккупированной территории Донецкой области 24 августа боевики отказались пропускать патруль миссии ОБСЕ без разрешения своего руководства. Об этом говорится в отчете миссии.

«На блокпосте вооруженных формирований около н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований запретил патрулю СММ проезд в подконтрольные правительству районы, мотивировав это необходимостью получения разрешения от тех, кому принадлежит фактический контроль», — говорится в отчете.

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