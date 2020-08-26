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В Луганской области СБУ разоблачила изготовителей контрафактного алкоголя

26 августа 2020, 20:12

В Луганской области СБУ разоблачила изготовителей контрафактного алкоголя

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила подпольных изготовителей контрафактного алкоголя на миллионы гривен. Об этом сообщается на сайте пресс-службы СБУ.

По данным предварительного следствия, организовал нелегальный бизнес частный предприниматель из города Горное вместе с действующим сотрудником Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Цех по изготовлению контрафактного алкоголя злоумышленники обустроили в гараже коммерсанта. Для производства алкоголя они закупали неучтенный спирт на водочных заводах Харьковской области. Ежемесячно дельцы производили около тонны готовой «продукции», которую под видом отечественных брендов сбывали через сети розничной торговли в Лисичанске, Горном, Золотом и населенных пунктах вблизи линии разграничения.

По предварительным подсчетам, за время функционирования сделки злоумышленники успели реализовать почти 20 тонн контрафактного алкоголя более чем на 4 миллиона гривен.



По факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров открыто уголовное производство. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые вещественные доказательства противоправной деятельности. Правонарушителям готовится подозрение в совершении преступления.

Напомним, сегодня, 26 августа, в Мариуполе СБУ задержала интернет-агитаторов «ДНР».

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