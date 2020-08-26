В ООН назвали распространенные нарушения прав человека на неподконтрольном Донбассе

Мониторинговая миссия ООН назвала наиболее распространенные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, среди которых: незаконные аресты, пытки и отсутствие правовой защиты. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН в Украине.



Как отмечается, такие выводы основываются на более 1,3 тысяч интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, мониторинга почти 1,3 тысяч судебных заседаний, а также анализе более 3,3 тысяч судебных документов.



«Незаконные и произвольные задержания и содержания под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, а также отсутствие эффективных средств правовой защиты — распространенные нарушения прав человека... связанных с конфликтами на востоке Украины и в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией», — сообщили в ООН.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш отреагировал на достижение в рамках ТКГ договоренности об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.