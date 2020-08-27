Одно нарушение «режима тишины» зафиксировал штаб ООС на Донбассе

Пророссийские боевики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что несколько выстрелов из стрелкового оружия произошло у Марьинки Донецкой области. «Вражеские провокации не несли угрозы украинским бойцам, поэтому те ответный огонь не открывали», — отмечается в сводке.



С начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны боевиков не отмечено, отметили в штабе. Там добавили, что на всех участках фронта наблюдалась тишина.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.



За первый месяц перемирия Вооруженные силы Украины не понесли боевых потерь, сообщает штаб ООС.