Беспилотник миссии ОБСЕ снова глушили на Донетчине

Беспилотник Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ 25 августа подвергся глушению во время полета над селом Чермалык в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«При выполнении полета над районами вблизи н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 77 км к югу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно вследствие глушения)», — говорится в отчете.



Отмечается, что помехи сигнала могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.