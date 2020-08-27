Минздрав объяснил закрытие ночных клубов на время карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал запрет работы ночных клубов на время адаптивного карантина.



«Почему мы обратили внимание именно на ночные клубы? Потому что это большое скопление людей. Согласно нашим эпидемиологическим расследование, риск инфицирования и распространения болезни начинается с такого большого скопления людей», — сказал он во время брифинга в четверг.

Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 октября. Был сохранен принцип деления регионов на четыре зоны опасности COVID-19: зеленую, желтую, оранжевую и красную.



При этом для всех карантинных зон был введен запрет на работу ночных клубов, проведение дискотек, организацию развлекательных мероприятий в заведениях общепита. Также был введен запрет на проведение концертов, если они проводятся не в учреждениях культуры.



За все время пандемии в Украине зарегистрировано 112 059 случаев заболевания коронавирусом. Из них 54 217 человек выздоровели, а 2 403 — скончались. За минувшие сутки в стране выявлено 1 974 заболевших COVID-19.