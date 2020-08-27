«ДНР» за сутки выявила 46 заболевших коронавирусом. Один человек умер

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 46 заболевших коронавирусом. Один ранее заболевший скончался — мужчина в возрасте 60 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии «ДНР» признает 2 446 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 188 человека, а умерли — 136. Продолжают болеть 1 122 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего зафиксировано 1 290 случаев COVID-19. Из них на лечении находятся 319 пациентов, 953 — выздоровели, 18 — умерли.