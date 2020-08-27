Рябчин: Германия готова помочь с трансформацией угольных регионов

Германия готова поделиться своим опытом и профинансировать проекты по трансформации угольных регионов. Об этом в эфире телеканала «ДОМ» сообщил Алексей Рябчин, советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.



«Был телефонный разговор нашего премьер-министра дениса Шмыгаля с госпожой Меркель. [Говорили] том, что Германия готова помочь профинансировать пилотные проекты по реструктуризации промышленных регионов по выводу шахт из эксплуатации», — сказал он.



Рябчин также напомнил, что в Украине создана группа по трансформации промышленных регионов, куда вошли губернаторы всех областей, где есть шахты, представители от министерства регионального развития, энергетики, экологии.



«В любом случае у нас в течение 15-20 лет угольная отрасль прекратит существование, и станет одной из первых отраслей, которая будет вытеснена развитием возобновляемых источников энергии. К этому нужно быть готовыми», — отметил советник вице-премьер-министра.