Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Офис президента указал авторов песен на концерте ко Дню Независимости. Теперь авторские права не нарушаются

27 августа 2020, 11:47

Офис президента указал авторов песен на концерте ко Дню Независимости. Теперь авторские права не нарушаются

Офис президента на третий день после концерта опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных композиций с указанием их авторов, которые звучали во время празднования Дня Независимости Украины.

24 августа на Софийской площади в Киеве прозвучало 17-минутное попурри «Музыкальная история Независимости», которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов. После концерта часть исполнителей, не участвовавших в мероприятии, заявили, что к ним не обращались за разрешением на использование песен. В частности, группы «Океан Эльзы», «Бумбокс», «Тартак».

В Офисе президента указали, что законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. Основанием для такого использования является пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", который позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в частности в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствований.

При этом в титрах телетрансляции ОП, которую показали украинские телеканалы, были указаны только названия песен и годы их выпуска.

Сегодня Офис президента разместил полный видеоролик попурри, в котором выполнены требования пункта закона и под каждым фрагментом заимствованной композиции указана ссылка на автора музыкального произведения.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:49
«ДНР» за сутки выявила 46 заболевших коронавирусом. Один человек умер
09:42
В Донецк и Луганск прибыл российский «гумконвой»
21:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 августа
17:53
Боевики отказали в проезде ОБСЕ на Донетчине
15:41
ОБСЕ снова зафиксировала вертолет у неподконтрольного участка границы на Донбассе
11:34
«ДНР» затопила аварийный участок шахты в Донецке
10:29
«ДНР» выявила уже 2 400 заболевших коронавирусом. 135 человек умерли
09:31
«ЛНР» зарегистрировала пять новых случаев коронавируса
08:41
«ДНР» изменила порядок выезда на подконтрольную Украине территорию
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа
15:43
Без «дистанционки»: «ДНР» разрешила школьникам и студентам ходить на учебу с 1 сентября
14:18
«ДНР» разрешила проводить массовые мероприятия на открытом воздухе
11:06
Число умерших из-за коронавируса у «ДНР» возросло до 130
09:34
В центре Донецка «ДНР» установила бюст боевика «Гиви»
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 августа
все новости
12:12
В Минздраве разработали рекомендации для вузов в условиях пандемии коронавируса
11:47
Офис президента указал авторов песен на концерте ко Дню Независимости. Теперь авторские права не нарушаются
11:33
Рябчин: Германия готова помочь с трансформацией угольных регионов
10:49
«ДНР» за сутки выявила 46 заболевших коронавирусом. Один человек умер
10:31
ФСБ заявила о поимке украинского шпиона в ракетных войсках
10:30
Минздрав объяснил закрытие ночных клубов на время карантина
09:42
В Донецк и Луганск прибыл российский «гумконвой»
09:39
«ЛНР» сообщила о 655 случаях коронавируса
09:13
Беспилотник миссии ОБСЕ снова глушили на Донетчине
08:56
Число заболевших коронавирусом в Украине снова приблизилось к двум тысячам за сутки
08:44
Зеленский встретился с заместителем госсекретаря США в Кривом Роге
08:12
Одно нарушение «режима тишины» зафиксировал штаб ООС на Донбассе
23:33
Украина снимает карантинные ограничения на пересечение КПВВ с Крымом
23:16
В Донецкой области — 32 новых случая COVID-19
23:09
«Вода Донбасса» устранила 9 порывов на участке водопровода «Горловка-Торецкое»
все новости
ВИДЕО
Что мешает закончить войну на Донбассе? ►
26 августа, 15:12
Ультиматум РФ в переговорах, спецоперация по похищению лидера «Л-ДНР». Дайджест «НД» ►
23 августа, 22:48
Возможны ли в Донецке протесты как в Беларуси? Выборы состоятся, если перемирие продолжится? ►
23 августа, 09:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция