Офис президента указал авторов песен на концерте ко Дню Независимости. Теперь авторские права не нарушаются

Офис президента на третий день после концерта опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных композиций с указанием их авторов, которые звучали во время празднования Дня Независимости Украины.



24 августа на Софийской площади в Киеве прозвучало 17-минутное попурри «Музыкальная история Независимости», которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов. После концерта часть исполнителей, не участвовавших в мероприятии, заявили, что к ним не обращались за разрешением на использование песен. В частности, группы «Океан Эльзы», «Бумбокс», «Тартак».



В Офисе президента указали, что законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. Основанием для такого использования является пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", который позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в частности в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствований.



При этом в титрах телетрансляции ОП, которую показали украинские телеканалы, были указаны только названия песен и годы их выпуска.



Сегодня Офис президента разместил полный видеоролик попурри, в котором выполнены требования пункта закона и под каждым фрагментом заимствованной композиции указана ссылка на автора музыкального произведения.