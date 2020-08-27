«Нафтогаз» поднимает цены на газ для населения в сентябре

НАК «Нафтогаз Украины» повысил цены на газ для населения в рамках годового контракта с 4,73 гривен за кубометр до 5,24 гривен за кубометр. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«В рамках тарифа "Годовой" цена газа с 1 по 15 в сентябре останется на уровне 4,73 гривен за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки). С 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 гривен за кубометр», — говорится в сообщении.



В компании пояснили, что рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.



Сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа «Месячный» также выросла по сравнению с августовской: с 3,24 гривен до 4,7 гривен за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).



В рамках годового тарифа потребители могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.