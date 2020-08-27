Жителю Луганщины за сожжение флага Украины грозит 3 года тюрьмы

Житель Новопсковского района Луганской области предстанет перед судом за надругательство над государственным флагом Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, 30 июля 25-летний житель села Можняковка Новопсковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег.



За противоправные действия мужчине грозит наказание в виде штрафа, ареста на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.