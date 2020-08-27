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В Украине установили новое эпидемическое зонирование

27 августа 2020, 18:48

В Украине установили новое эпидемическое зонирование

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС установила новое эпидемическое зонирование в Украине начиная с 31 августа. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Эпидемические зоны устанавливаются сроком на 14 дней. Донецка и Луганска области остаются в «зеленой» зоне карантина.

В «красную» зону будут отнесены:

Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
города Беляевка и Измаил Одесской области;
города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

В «оранжевую» зону:

города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;
города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;
города Львов, Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;
город Черноморск, Белгородский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
город Сумы Сумской области;
город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Казовский, Лановецкий, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;
Волочивский район Хмельницкой области;
город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
Бобровицкий район Черниговской области.

В «желтую» зону:

Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любашевский, Старовиживский, Терейский и Шацкий районы Волынской области;
города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостицкий, Самборский, Радеховский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
город Ровно, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумской районы Тернопольской области;
города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;
города Хмельницкий, Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области;
город Киев.

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