На Донетчине за сегодня — 34 новых случая COVID-19

В четверг, 27 августа, на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус диагностировали у 34 человек. Среди них — один ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Пятнадцать случаев COVID-19 зафиксировано в Мариуполе, 10 — в Славянске, 6 — в Мангушском районе, 2 — в Угледаре и один в Бахмуте.



«Среди больных, выявленных за сегодня, есть двое иностранцев и одна жительница Львова, которая временно находилась в Донецкой области», — сообщил Кириленко.



Таким образом, с начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 1324 случая COVID-19. Из них 979 человек выздоровели, 18 — умерли.