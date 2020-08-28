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Штаб ООС сообщил об одном нарушении «режима тишины» за сутки

28 августа 2020, 08:12

Штаб ООС сообщил об одном нарушении «режима тишины» за сутки

Пророссийские боевики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что вблизи Авдеевки было произведено несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. «Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет», — говорится в сообщении.

Там добавили, что с начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.

После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.

За первый месяц перемирия Вооруженные силы Украины не понесли боевых потерь, сообщил штаб ООС.

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