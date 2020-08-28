Сокращение добычи, импорт из России и США. Названы проблемы угольной отрасли Донетчины

Падение уровня добычи, значительная доля импорта и задолженность по заработной плате перед шахтерами. С такими проблемами подходит угольная отрасль Донецкой области ко Дню шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа. Об этом говорится в публикации Главного управление статистики Донетчины.



Там отмечают, что с первых месяцев 2020 года угледобыча начала падать. В первом полугодии по сравнению с январем–июнем 2019 года добыча рядового угля снизилась в области на 23,6% и составила 4,8 миллиона тонн. Объем каменного угля, составив 4,3 миллиона тонн, уменьшился по сравнению с І полугодием 2019 года на 18,4%.



Вследствие снижения нагрузки на генерирующие мощности тепловых электростанций потребность в твердом топливе сократилась. Импорт угля также уменьшился, но остается значительным, констатировали в облстате. В І полугодии 2020 года в область ввезено из-за пределов Украины 3,8 миллиона тонн, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года меньше на 13,9%. Стоимость импортированного угля составила 463 миллиона долларов, или 61,9% затрат региональных импортеров на ввоз всех товаров. Из России поступило 2,1 миллиона тонн, или 54%, из США – 1,6 миллиона тонн, или 42,4%. Кроме того, незначительные объемы были ввезены из Казахстана и Испании. Средневзвешенная цена тонны угля, импортированного из США, на 55% выше, чем угля российского происхождения (150 долларов против 97 долларов), поэтому в затратах на импорт угля в долларовом исчислении удельный вес США больше и составил 52,7%, России – 43,3%.



Актуальным остается и развитие собственной угледобычи. В облстате констатировали, что для подготовки новых очистных забоев угледобывающие предприятия требуют значительных средств. В І полугодии 2020 года капитальные инвестиции в угольную отрасль региона составили 1,4 миллиарда гривен, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года меньше на 37,8%, а во ІІ квартале против соответствующего квартала 2019 года инвестирование угольной промышленности сократилось вдвое.



В І полугодии 2020 года на угольных предприятиях региона было занято 34,1 тысяча человек. Их среднемесячная заработная плата составила 14 613 гривен, что на 9,1% больше, чем в январе–июне 2019 года, и на 21,7% больше, чем средний показатель в целом по экономике области.



Вместе с тем значительной является задолженность по выплате заработной платы. На 1 июля 2020 года долги по зарплате на экономически активных предприятиях добывающей промышленности и разработки карьеров области составили 237,2 миллиона гривен, что по сравнению с 1 января 2020 года больше на 27,1% и составляет 72,3% задолженности всех экономически активных предприятий области.



Областное управление статистики привело все данные без учета неподконтрольной части Донецкой области.