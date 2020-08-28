В центре Донецка произошел пожар в продуктовом магазине

Пожар произошел сегодня ночью в магазине «Геркулес Молоко», который распложен в торговом центре «Юзовский» на площади Коммунаров в Донецке. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



Пожаром уничтожены металлический распределительный электрощит, потолок над ним, документы. Кроме того, повреждены потолок магазина, вентиляционный канал, кондиционер. В торговом зале закопчены стены на площади 60 м2.



Причина пожара устанавливается.



Для тушения привлекались 10 единиц техники и 30 спасателей.

Читайте также: В Донецке снова горело здание заброшенной поликлиники