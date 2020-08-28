В Кремле не стали говорить, сколько подготовили силовиков для Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о составе и численности резерва российских правоохранителей для Беларуси, отметив, что это «достаточно разумное количество». Об этом сообщает ТАСС.



По его словам, резерв состоит из тех частей, «которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике».



Песков также рассказал, что российский президент Владимир Путин исходит из того, что резерв никак не будет использован. «И мы исходим из того, что с такой крайней ситуацией Беларусь не столкнется», — заявил представитель Кремля.



При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, готова ли будет Россия оказывать помощь населению, гражданскому обществу Беларуси, если там вновь произойдет всплеск насилия со стороны местных силовиков. Он назвал такие рассуждения гипотетическими. Песков подчеркнул, что экстремистские действия «со стороны кого бы то ни было» могут представлять угрозу и для белорусского народа. Представитель Кремля считает, что власти Беларуси «не занимаются экстремистскими действиями».

Накануне Владимир Путин заявил, что в России по просьбе Александра Лукашенко сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который может быть отправлен в Беларусь в случае необходимости.