В ВСУ коронавирусом заболели еще 52 человека

В Вооруженных силах Украины вчера зафиксировали 52 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Одиннадцать человек госпитализированы в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ», Военно-медицинские клинические центры Восточного региона, Западного региона, Южного региона и Центрального региона — 1 военнослужащий.



Еще 41 пациент лечится дома под наблюдением врачей (Киевская область — 9 военнослужащих и 6 сотрудников ВСУ, Львовская область — 8 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Черновицкая область — 1 военнослужащий и 4 сотрудника ВСУ, Одесская область — 4 военнослужащего и 1 сотрудник ВСУ, Закарпатская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская и Винницкая область — по 1 военнослужащему).



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.



С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1023 человека, летальных случаев — 6.