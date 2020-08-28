«ДНР» планирует разрешить ездить в Луганск. «Границу» закрыли еще весной из-за COVID-19

Группировка «ДНР» планирует в ближайшее время снять ограничения на проезд в подконтрольные группировки «ЛНР» районы. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, передает сайт dnronline.



Он отметил, что дал поручение «министерству иностранных дел» проработать вопрос взаимодействия, чтобы была возможность свободного перемещения для жителей этих территорий.



«Думаю, при определенных условиях и взаимодействии с ЛНР, в ближайшее время мы сможем открыть границу», — резюмировал Пушилин.

Свободный проезд между подконтрольными группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориями был прекращен весной после начала пандемии коронавируса.



С июля проезд был разрешен, но только при наличии «уважительных причин». Также был разрешен выезд в Россию. При этом «ДНР» также оставила ограничения на выезд на подконтрольную Украине территорию, а «ЛНР» свой КПВВ открыла.



Среди местных жителей существует мнение, что ограничения на проезд между Донецком и Луганском сохраняются так долго, потому что «ДНР» не хочет, чтобы люди так ездили транзитом «в Украину».



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