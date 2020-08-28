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КС признал неконституционным отдельные положения о карантинных ограничениях в Украине

28 августа 2020, 19:38

КС признал неконституционным отдельные положения о карантинных ограничениях в Украине

Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров об установлении карантинных ограничений в Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно решению, постановил признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения:

— частей первой, третьей статьи 29 закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» от 14 ноября 2019г № 294-IX с изменениями;
— абзаца девятого пункта 2 раздела II «Заключительные положения» закона «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год » от 13 апреля 2020г № 553-IX.

«Положения закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2020» от 14 ноября 2019г № 294-IX с изменениями, закона Украины «О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020г № 553-IX, признанные неконституционными, утрачивают силу с дня принятия Конституционным судом Украины этого решения», — говорится в решении суда.

Также КС постановил закрыть конституционное производство по делу о проверке конституционности положений подпунктов 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзаца шестого пункта 6 постановления Кабинета министров Украины «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» от 20 мая 2020г № 392, пунктов 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного этим постановлением, на основании п.5 ст.62 закона «О Конституционном суде Украины» — утрата силы акта (его отдельных положений), по которому возбужден вопрос соответствия Конституции Украины.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

«По карантину КС признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год, а в части постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин, закрыл производство, поскольку в постановление неоднократно вносились изменения, а КС может рассматривать акт в пределах конституционного представления и действующий, — то есть только первоначальный текст, который уже не действует», — сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.

По мнению Вениславского, суд принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего — судей.

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