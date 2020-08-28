СБУ выявила в рядах ВСУ бывшего боевика «ДНР» из «Оплота»

В Харьковской области Службы безопасности Украины задержала действующего военнослужащего Вооруженных сил Украины, который оказался бывшим боевиком группировки «ДНР». По словам подозреваемого, он покинул ряды боевиков еще осенью 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, что в июле 2014 года житель Харьковщины присоединился к боевикам «ДНР».

«На должности стрелка в так называемых «спецназе» «ДНР» и «батальоне "Оплот" он патрулировал оккупированную территорию и охранял захваченные террористами объекты. За это ему платили эквивалент 5 тысяч гривен в месяц», — говорится в сообщении.



Правоохранители выяснили, что в октябре того же года мужчина вернулся в Харьковскую область и вскоре подписал контракт с ВСУ.



Военнослужащему вручили уведомление о подозрении в участии в террористической организации (ст. 258-3 Уголовного кодекса).