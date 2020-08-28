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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

28 августа 2020, 22:37

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус диагностировали у 34 человек. Среди них — один ребенок. С начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 1324 случая COVID-19. Из них 979 человек выздоровели, 18 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 32-х новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных за минувшие сутки в отдельных районах Донетчины. По состоянию на 28 августа формирование признает 2478 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1198 человек выздоровели, летальных случаев — 136.

Двадцать новых случаев COVID-19 зафиксировано в Луганской области. Всего на подконтрольной части области коронавирус лабораторно подтвержден у 295 человек. Из них 186 человек выздоровели, двое умерли.

В отдельных районах Луганской области выявлено четыре человека, которые заболели коронавирусом. Таким образом, как утверждают в группировке «ЛНР», в ОРЛО зафиксировано 659 случаев COVID-19. Из них 613 человек выздоровели, 17 ранее заболевших умерли. У властей Украины нет достоверных данных о ситуации с распространением COVID-19 на оккупированных территориях.

Политика

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отметил, что ожидает саммита «нормандской четверки» после встречи советников глав государств.

Бывший глава МИД, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что Украина может поставить на паузу попытки вернуть контроль над оккупированной частью Донбасса и сохранить западный вектор во внешней политике.

Права человека

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека стало известно о вынесении двух смертных приговоров на подконтрольной боевикам «ДНР» территории Донетчины. Приговоры в виде расстрела «суды ДНР» вынесли в 2016-м и 2018 годах, однако они так и не были исполнены. Тем не менее такие «приговоры» продолжают вызывать беспокойство в ООН.

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