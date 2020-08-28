На Донетчине еще двое организаторов «референдума» получили условный срок

Жителя Лимана и жительницу Краматорска осуждены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, в мае 2014 житель Лима в помещении захваченного боевиком здания Лиманского городского совета, выполняя функции члена «территориальной избирательной комиссии», обеспечивал проведение «референдума».



Жительница Краматорска в 2014 году была членом так называемой избирательной комиссии, участвовала в организации и проведении в помещении одного из местных профессиональных лицеев «референдума».



Обвинительные приговоры вынесены за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) УК Украины.