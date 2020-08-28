В Донецкой области - 66 новых случаев инфицирования коронавирусом

За пятницу, 28 августа, коронавирус диагностировали еще у 66 жителей Донецкой области, в том числе в четырех детей и двух медработников. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



При этом 26 заболевших выявили в Краматорске, 16 в Славянске, 13 в Мариуполе, троих в Мангушском районе, по двое в Дружковке, Покровске и Лиманской ОТГ, а также по одному в Николаевке и Родинском.



Таким образом, с начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 1390 случая COVID-19. Из них 988 человек выздоровели, 18 — умерли.

