Новый антирекорд — 2481 случай COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 2481 человека, что стало новым антирекордом по количеству выявленных случаев заболевания в течение суток. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Большинство случаев COVID-19 в пятницу зафиксировано в Киеве (265), в Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182) и Одесской области (170) областях.



Кроме этого, 1055 человек выздоровели, 41 ранее заболевший умер.



По состоянию на утро 29 августа в Украине выявлено 116 978 случаев заболевания коронавирусом. Из них 56 138 человек выздоровели, 2 492 — умерли. Продолжают болеть 58 348 человек.