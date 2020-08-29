В ВСУ зафиксировано 46 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины коронавирус выявили у 46 человек. Об этом сообщает командование Медсил ВСУ.



На лечении в учреждениях здравоохранения находятся 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» — 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона — 8 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр Северного региона — 2 военнослужащих).



Еще 35 человек лечатся дома под наблюдением врачей (Киевская область — 17 военнослужащих и 3 работника ВСУ, Одесская область — 6 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ровенская область — 2 военнослужащих, Полтавская область — 2 военнослужащих, Ивано-Франковска и Черкасская области по 1 военнослужащему, Тернопольская и Львовская области по 1 работнику ВСУ).



Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.



По состоянию на утро 29 августа коронавирусом в ВСУ болеют 602 человека. С начала пандемии выздоровели 1058 человек, летальных случаев — шесть.