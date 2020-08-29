За сутки в ОРДО четыре человека умерли из-за COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 30 заболевших коронавирусом. Еще четыре пациента, у которых COVID-19 диагностировали ранее, скончались. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Отмечается, что умерли мужчины в возрасте 83 и 73 лет и женщины в возрасте 79 и 54 лет.



По состоянию на утро 29 августа «ДНР» признает 2508 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1213 человек выздоровели, 140 — умерли.



У властей Украины отсутствуют данные о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях.